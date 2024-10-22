“Kasiyerler Ayağa Belgeseli” internet üzerinden izlenebilecek

Bağımsızlık Yolu, özel sektör çalışanlarının sorunlarının ele alındığı “Kasiyerler Ayağa Belgeseli”nin internet üzerinden izlenebileceğini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikasız, güvencesiz ve mutsuz çalıştırılmanın yarattığı sorunlara işaret eden, özelde süpermarket geneldeyse özel sektör çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların ele alındığı “Kasiyerler Ayağa Belgeseli” Youtube platformunda yayınlandı.

Belgesel, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Akçay ve Lefke'deki gösterimlerin ardından Bağımsızlık Yolu’nun Youtube hesabından https://www.youtube.com/@bagimsizlikyolu veya https://youtu.be/6MFXjhDCvfY adresinden izlenebilecek.