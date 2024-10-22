“Kasiyerler Ayağa Belgeseli” internet üzerinden izlenebilecek

ads ads ads ads
22/10/2024

ads
“Kasiyerler Ayağa Belgeseli” internet üzerinden izlenebilecek

Bağımsızlık Yolu, özel sektör çalışanlarının sorunlarının ele alındığı “Kasiyerler Ayağa Belgeseli”nin internet üzerinden izlenebileceğini duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikasız, güvencesiz ve mutsuz çalıştırılmanın yarattığı sorunlara işaret eden, özelde süpermarket geneldeyse özel sektör çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların ele alındığı  “Kasiyerler Ayağa Belgeseli” Youtube platformunda yayınlandı.

Belgesel, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Akçay ve Lefke'deki gösterimlerin ardından Bağımsızlık Yolu’nun Youtube hesabından https://www.youtube.com/@bagimsizlikyolu veya https://youtu.be/6MFXjhDCvfY adresinden izlenebilecek.

22/10/2024 20:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: “Kasiyerler Ayağa Belgeseli” internet üzerinden izlenebilecek
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.