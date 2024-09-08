'Kasiyerler Ayağa' belgeselinin gösterimi 10 Eylül’de Akçay’da gerçekleştirilecek

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08/09/2024

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'Kasiyerler Ayağa' belgeselinin gösterimi 10 Eylül’de Akçay’da gerçekleştirilecek

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü, “Kasiyerler Ayağa” belgesel gösterimini 10 Eylül Salı günü Akçay’da gerçekleştiriyor.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, belgesel gösterimi saat 19.00 sıralarında Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER) lokalinde yapılacak.

Açıklamada, belgeselde özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara ve emekten yana mücadelenin önemine dikkat çekildiği kaydedildi.

08/09/2024 14:24
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TAGS: ’Kasiyerler Ayağa’ belgeselinin gösterimi 10 Eylül’de Akçay’da gerçekleştirilecek
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