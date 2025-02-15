Kassam Tugayları İsrailli esir Yair Horn'a, kum saati hediye etti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Kassam Tugayları İsrailli esir Yair Horn'a, üzerinde esirlerden Matan Tsengauker ve annesinin fotoğrafının bulunduğu ve 'zaman tükeniyor' yazılı kum saati hediye etti.