Kasselakis Güney Kıbrıs temaslarına başlıyor

Yunanistan’ın SİRİZA partisinin yeni başkanı Stefanos Kasselakis dün gece gittiği Güney Kıbrıs’ta bugün resmi temaslara başlıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, SİRİZA Başkanı Stefanos Kaselakis’in bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve diğer siyasi parti başkanlarıyla temaslar gerçekleştireceğini belirttiler.

Habere göre Kasselakis, Ledra Palace bölgesinde ara bölgeyi ve Kayıplar Komitesi’ni de ziyaret edecek.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise Kasselakis’in Güney Kıbrıs’a gidişi öncesinde Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kasselakis röportajında, Kıbrıs sorunun çözüm müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını ve Güven Yaratıcı Önlemleri desteklediğini belirtirken BM’nin bir danışman atamasının büyük önem taşıdığını da savundu.

Partisinin Rum hükümetinin tezlerine tam destek verdiğini vurgulayan Kasselakis, Türkiye’nin teşvikler ve caydırıcı etkenlerle müzakereleri teşvik etmesi için AB tarafından baskı altına alınması gerektiğini öne sürdü.

Kasselakis, Türkiye’nin AB süreci ile Kıbrıs sorununun ilişkilendirilmesinin gerektiğini ve Kıbrıs sorununda yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin Türk-Yunan ilişkilerini de etkileyeceğini vurgulayarak daha önceki açıklamalarının birinde KKTC için “devletçik” ifadesinin kullanmasının bir hata olduğunu ve özür dilediğini de ifade etti.

Kasselakis ayrıca, ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirerek, partisinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişki ve koordinasyonun önemini vurgulamayı amaçladığını da sözlerine ekledi.