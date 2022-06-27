Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kastamonu-İnebolu kara yolu da ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Abana üzerinden sağlanıyor.

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Evlerde kalanların tahliye edilmesine çalışılıyor.

İlişi köyü azası Hasan Karal, AA muhabirine, geçen yıl 11 Ağustos'ta da sel felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

Köylerinin yarısının sular altında kaldığını belirten Karal, "Birinci katlarda kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Takdir Allah'ın, yapacak bir şeyimiz de kalmadı." dedi.

Belediye ve DSİ ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarılıyor.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılanlardan Bilal Bilge, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

İlçede yağış öncesi büyük çalışmalar yapıldığını anlatan Bilge, "Kaymakamımız, Belediye Başkanımızca köprünün ayaklarında çalışma yapılmasına rağmen yine de ilçeye su girdi. Geçen yıl 11 Ağustos'ta büyük bir sel yaşamıştık. İnşallah ikincisini yaşamayız." dedi.

İlçede sürekli uyarı anonsları yapıldığını belirten Bilge, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel nedeniyle ailelerimizi yükseklere götürdük, araçlarımızı kaldırdık. Her taraf temizlenmişti, altyapı yapılmıştı. Bazı yerlerde altyapı gitti. Bazı yerlerde birinci katlara kadar su doldu. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

İlişi köyündeki evinden eşiyle tahliye edilen Musa Gerişli ise geçen yıl yaşanan sel felaketinde zarar gören evini tamir için çalışma yaptığını dile getirdi.

İstanbul'dan geldiğini aktaran Gerişli, "Her şeyi yeniden yaptırdık. Yine bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Geçen senekinden daha fazla oldu. Sel suları benim evime kadar çıkmaz ama her ihtimale karşı bizi aldılar. Cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Hanım çok korktu, kalp ameliyatlı. Ben de korktum." diye konuştu.

Öte yandan, Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, Tüneller mevkisindeki köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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27/06/2022 12:20