Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya devrildi... Ölü ve yaralılar var!

Türkiye Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı.

Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün altında kalan ve hayatlarını kaybeden yurttaşların çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

VALİ DALLI: "OTOBÜS KAYARAK YOLDAN ÇIKMIŞ"

Kazanın ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, şu açıklamada bulundu:

“İstanbul’dan Sinop’un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda. Tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.”

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, kazayla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 yurttaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden şu paylaşımı yaptı:

“Kastamonu-Taşköprü karayolunda, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.”