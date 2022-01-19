Kasulidis, ABD ve Rusya Büyükelçileri ile İngiliz Yüksek Komiseri'yle görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber ve Rus Büyükelçi Stanislav Osadchiy ile dün gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelerde, Kıbrıs sorununu ve ikili meseleleri ele aldı.

Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ayrıca Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile de bir araya geldiğini yazdı.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasulidis’in ABD Büyükelçisi Judith Garber ile mükemmel bir ilk görüşme gerçekleştirdiği ayrıca Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkiler konusunda üretken bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirttiği kaydedildi.

KASULİDİS BUGÜN ATİNA’DA

Alithia gazetesi aynı haberinde Kasulidis’in, Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından bugün Atina’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek başta Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki durum olmak üzere bir dizi konuyu ele alacak.

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19/01/2022 11:56