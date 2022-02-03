Kasulidis, Blinken’e Maraş önerisini götürdü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ABD ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Kıbrıs-ABD İlişkileri Hiç Olmadığı Kadar Güçlü” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ABD’nin başkenti Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le gerçekleştirdiği görüşme ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Gazete, Kasulidis-Blinken görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımların, EAST MED doğal gaz boru hattı projesinin, kapalı bölge Maraş ve Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdı.

Haberde, ABD ile Güney Kıbrıs ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğu iddiasında bulunulurken, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamayı da okuyucusuna aktardı.

Kasulidis, Blinken’le görüşmesinde, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD arasındaki “3+1” şeklindeki işbirliği oluşumunun siyasi düzeyinin yükseltilmesi ihtiyacının ele alındığını belirterek; “Kendisine 3+1 işbirliğinin siyasi düzeyinin en tepeden en aşağıya kadar yükseltilmesi gerektiğini söyledim. Başını salladı” şeklinde konuştu.

ABD’nin East Med konusundaki tutumunun kesin olarak netleşmediğini de iddia eden Kasulidis, “Eğer sonuçlar, ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını ortaya koyarsa, o zaman sona ereceği konusunda bizimle hemfikir olduğu” ifadesini kullandı.

Kasulidis, Blinken’in Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise kendisine, “Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki seçim süreçlerinin, iki toplumlu iki kesimli federasyon çerçevesindeki müzakerelerin yeniden başlaması yavaşlatacak unsurları olabilecekleri yönündeki endişesini” dile getirdiğini iddia ederken, kendisinin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemlerini aktardığını belirtti.

Haberde, Blinken’in görüşme öncesinde yapmış olduğu açıklamaya da kısaca yer verilirken, Kasulidis’in Washington ziyareti çerçevesinde bazı düşünce kuruluşlarıyla da temaslar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “İşbirliğinin Derinleştirilmesi – ABD 3+1 Mekanizmasına Bağlı Olmayı ve İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Çözümünü Desteklemeyi Sürdürüyor” başlıkları altında verirken, Kasulidis-Blinken görüşmesinden çıkan ana sonucun, iki taraf arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam edeceği yönünde olduğunu yazdı.

Gazete, Kasulidis-Blinken görüşmesinden çıkan sonucun, ABD’nin 3+1 çerçevesindeki işbirliğinin devamına bağlı kalmayı ve iki toplumlu iki kesimi federasyon çözümünü desteklemeyi sürdürdüğü şeklinde olduğunu savunurken Kasulidis’in görüşmede, Anastasiadis’in önermeye hazırlandığı GYÖ’ler ve özelikle Maraş konusunda bilgi aktardığını vurguladı.

ABD Basın Sözcüsünün görüşme öncesi ve Blinken’in görüşme sonrası yaptığı açıklamaları ayrıntılı şekilde yer veren gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun ise dün yaptığı açıklamayı yansıttı.

Dimitriu, Kasulidis-Blinken görüşmesinin “çok iyi bir görüşme olduğunu” belirtirken görüşmede Blinken’in Güney Kıbrıs’la işbirliğinin güçlendirilmesi ve 3+1 işbirliğine geri dönüş konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.

Blinken’in, ülkesinin, Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüm bulunması için gösterdiği çabada BM’ye destek belirttiğini söyleyen Dimitriu, Kasulidis’in ise, Anastasiadis’in Maraş önerisini Blinken’e ilettiğini vurguladı.

Gazete haberinin devamında ise, Kasulidis’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yle de görüştüğünü yazdı.

Gazete, Kasulidis’in “Twitter” hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Pelosi’nin, “yasaların uygulanması, demokrasi ve insan haklarına vurgu yaptığını, Kıbrıs’ın bölgesel barış ve istikrarı koruma çabasında bu değerlere saygının büyük önem taşıdığını” söylediğini aktardı.

Diğer gazeteler ise görüşmeye ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Kasulidis Blinken’e Maraş Önerisini Götürdü”.

Politis: “Kasulidis’in Blinken’le Temasları Olumlu”.

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03/02/2022 11:53