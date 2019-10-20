Kasulidis: Çözüm için çiftetelli değil tango gerek

Rum eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorununun çözümü için tango oynamanın vaktinin geldiğini söyledi.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Kasulidis, tango oynadığınız zaman iki kişiye ihtiyaç olduğunu, tangoyu bıraktığınız zaman, her bir tarafın kendi çiftetellisini oynamaya başladığını belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü için çiftetelliye değil tangoya gereksinim olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerinin sorulduğu söyleşide Kasulidis, Crans Montana’da Kıbrıs sorununun daha önce hiç varmadığı noktaya geldiğini, büyük bir müzakerenin yapıldığını ancak Crans Montana’nın sonuyla birlikte araya BM Genel Sekreteri’nin talebiyle toparlanma döneminin girdiğini, bunu Güney Kıbrıs’taki seçim sürecinin takip ettiğini, ilk yılın kısır geçtiğini, Kıbrıs Türk lideri ve Türkiye’nin müzakerelerin nasıl başlaması gerektiğine ilişkin taleplerinin çıtasını da yükselttiğini ileri sürdü.

Kasulidis, müzakerelerin yeniden başlaması için iki tarafın uzlaşmasına gerek olduğunu ifade etti.

Barış Kararı Hareketi’ne katılmasının sorulması üzerine Kasulidis, bu harekete, aktif siyasetten emekli olan çeşitli siyasi çevrelerden olan siyasilerin katıldığını anımsattı ve bu hareketin siyasi bir hedefinin bulunmadığını söyledi.

Kasulidis bir başka soru üzerine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, resmi veya kamuoyu önünde, iki kesimli iki toplumlu federasyon dışında başka çözüm modellerinden bahsetmediğini ifade etti.

Kasulidis ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gambot tehdidi altında müzakerelere dönmeyeceğini söylediğini, bunun kendi başına, beşli veya üçlü süreç ile ilgili değil müzakereyle ilgili olduğunu belirtti.

Kasulidis sözlerinin devamında, kendisinin şahsen, denizdeki tehdidin karada bulunan Türk tankları ile 2 tümen tehdidinden ne farkı bulunduğunu anlamasının mümkün olmadığını söyledi.

20/10/2019 13:45