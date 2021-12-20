Kasulidis Dışişleri Bakanlığı teklif edildiğine dair haberleri yalanladı

Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine Dışişleri Bakanlığı görevi teklif ettiğine dair haberleri yalanladı.

Haravgi gazetesi, Kathimerini gazetesinin dünkü haberinde Anastasiadis tarafından Kasulidis’e, Başkanlık seçiminin yapılacağı güne kadar Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesi için öneri sunduğunu anımsatırken, Kasulidis’in dün yaptığı açıklamada, çıkan haberlerle ilgili mesuliyeti bulunmadığını ve bu bilgileri teyit etmediğini söylediğini yazdı.

Gazete, Kasulidis’in bu açıklamasına rağmen elde ettiği bilgilere dayanarak Anastasiadis-Kasulidis görüşmesinin gerçekleştiğini ve Anastasiadis’in Kasulidis’e, Nikos Hristodulidis’in yerine kendisinin geçmesini istediğini ve Kasulidis’in de bu öneriyi kabul ettiğini kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in yeni anketleri görene kadar herhangi bir eylemde bulunmayacağı belirtild

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20/12/2021 11:57