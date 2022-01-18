Kasulidis: EastMed gerçekçi ve sürdürülebilir değildi

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki doğal gazı AB’ye taşıma projesi olarak lanse edilen EastMed projesinin ABD tarafından desteklenmediğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışmalar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından “üzücü” nitelendi. Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise projenin sürdürülebilir olmadığı itirafında bulundu.

Politis gazetesi: “Doğal Gaz Yerine Havada Sözler – Dışişleri Bakanı Durumu Netleştirdi: EASTMED Sorun Yaratma Aracı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, EastMed doğal gaz boru hattının geleceğinin olmadığına yönelik ABD tarafından yapılan net açıklamaların ardından Rum hükümetinin, bu açıklamadan ötürü şaşırmış gibi gözüktüğünü yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in durumu netleştirmeye yönelik açıklamalarına karşın Dışişleri Bakanı Kasulidis’in “gerçekçi olmayan bir girişimin sonundan” bahsettiğini kaydetti.

Habere göre, Anastasiadis dün yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlarının Kıbrıs ve işbirliği yapılan dost ülkelerin halklarının faydasına olacak şekilde uygulamaya konacağı” belirtti. Açıklamada, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın aldıkları siyasi karar ve ortaya koydukları niyetlerin, bu tür bir girişimi mümkün kılacak ekonomik sürdürülebilirlik çalışmaları ışığında alındığı vurgulandı.

EastMed’in AB tarafından ortak çıkar projesi olarak kabul gördüğü belirtilen açıklamada, projeye ilişkin yapılan çalışmaların masrafının da AB tarafından üstlenildiğinin altı çizildi. Açıklamada ayrıca: “Bazılarının, projenin güya iptal olduğu argümanını sunmaları üzücüdür” ifadesine de yer verildi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise, Anastasiadis’in yazılı açıklaması öncesinde Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e açıklamalarda bulunarak, söz konusu projenin “sürdürülebilir olmadığını” vurguladı.

Habere göre, Kasulidis, EastMed boru hattının inşasının en baştan beri belirsiz olduğunu ve artık geriye, projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığının onaylanmasının kaldığını ifade etti.

Kasulidis, kendisinin projeyi, “özellikle Kıbrıs sorununun çözümü çabaları açısından sorun yaratıcı bir unsur olarak gördüğünü” belirterek, doğal gazın başka şekillerde de değerlendirilebileceğini vurguladı.

Gazete, Kasulidis’in konu hakkında bir de Rum Haber Ajansı’na açıklamada bulunduğunu ve görüşlerinin ABD’li yetkiliyle tam olarak uyuştuğunu söylediğini aktardı.

Kasulidis, “projeye ilişkin büyük beklentilerin kaynağının Kıbrıs hükümeti olmadığını” söyleyerek de yeni bir tartışma başlayacak gibi göründüğünü yazdı.

Yoannis Kasulidis, “Büyük beklentiler yaratılmışsa bu bizim hükümetimiz tarafından olmadı. Demokrasilerde, seçimler yakınken bu kaçınılmazdır. Bizde seçimler yoktu” şeklinde konuştu.

Gazete, Kasulidis’in, projeye ortak olan diğer iki ülke Yunanistan ve İsrail’den hangisinin, söz konusu projeyi seçim malzemesi olarak kullandığına ise değinmediğini vurguladı.

Haber, Fileleftheros’ta “İçte Kötü Proje – ABD’nin EastMed Planlarını Sonlandırma Hareketi Sonrasında Lefkoşa’da Karmaşa”; Alithia’da “Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Dünkü Açıklamaları Gündem Yarattı – ‘EastMed Başından Beri Belirsizdi’”; Haravgi’de “EastMed İçin Kutlama Yapıyorlardı – AKEL Ekonomik ve Jeo-politik Sorunlar Konusunda Uyarmıştı” başlıklarıyla yer aldı.

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18/01/2022 14:43