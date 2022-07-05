Kasulidis Economist toplantısına katılacak

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05/07/2022

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Kasulidis Economist toplantısına katılacak

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Yunanistan’ın Lagonisi kentinde bugün gerçekleştirilecek olan Economist toplantısına katılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kasulidis’in “İstikrarsız Zamanlarda Etkili Diplomasi: Barış ve İstikrar İçin Avrupa Stratejisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak yer alacağını; akabinde de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, eski İtalya Başbakanı Enrico Letta, ABD’nin Yunanistan’daki Büyükelçisi George Tsunis, ABD’li Senatör Andreas Borgeas ve bazı diğer yetkililerle birlikte aynı konuda yapılacak bir başka toplantıya katılacağını yazdı.

05/07/2022 12:46
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