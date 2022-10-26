Kasulidis, Fransız Büyükelçi ile Kıbrıs sorununu ele aldı

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26/10/2022

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Kasulidis, Fransız Büyükelçi ile Kıbrıs sorununu ele aldı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Fransız büyükelçi ile Kıbrıs sorununu ele aldı.

Alithia gazetesi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Fransa'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’nun dün bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmenin odağında Kıbrıs sorununun bulunduğunu kaydeden gazete, Fransız Büyükelçi Salina Grenet-Catalano’nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu görüşmeyle ilgili açıklamasına da yer verdi.

Habere göre, Fransız Büyükelçi, Kasulidis ile Kıbrıs sorunu odaklı güncel bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Büyükelçi ayrıca ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nin belirlediği temel ilkelere yönelik bağlılığını da yineledi.

26/10/2022 11:03
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TAGS: Kasulidis, Fransız, Büyükelçi, Kıbrıs sorunu,
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