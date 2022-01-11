Kasulidis görevini devraldı

GKRY'de Yannis Kasulidis, bugün yemin ederek dışişleri bakanı olarak görevine başladı ve kamu görevinden ayrılmaya karar verdikten yaklaşık dört yıl sonra aktif hizmete geri döndü.

Kasulidis görevi, 2023'te cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayıp planlamadığı konusunda DİSİ ile tırmanan bir tartışmanın ortasında Cuma günü istifa eden Nikos Christodoulides'ten devraldı.

Yemin töreni, Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'in Anastasiades'in 2013-2018 yılları arasındaki ilk döneminde aynı görevde Kasoulides'in sicilini övdüğü cumhurbaşkanlığı sarayında yapıldı.

Anastasiadis, Kasoulides'in Kıbrıs için kritik zamanlarda iyi düşünülmüş ve hedefe yönelik kararlarla ülkenin çıkarlarına başarı ve profesyonellik ile hizmet ettiğini söyledi.

Kasoulides'in Kıbrıs'ın AB üyeliğine yaptığı büyük katkıyı, Kıbrıs'ın bölge ülkeleriyle yaptığı üçlü işbirliği anlaşmalarına katkısını ve diğerlerinin yanı sıra ilk ulusal güvenlik stratejisini formüle etme kararına değindi.

Anastasiades, "Bu nedenle, Bay Kasoulides'e içtenlikle teşekkür etmek istiyorum, çünkü devlet pozisyonlarından uzak durma kararına rağmen, ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar göz önüne alındığında kabul edilen, dışişleri bakanlığında yeniden göreve başlamasını kabul ediyorum" dedi.

Christodoulides'e kendisine emanet edilen pozisyonlardaki yakın işbirliği, özveri ve etkinliği için teşekkür ederken, en yakın ortaklarından birinin hizmetlerini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kasoulides ise, daha önce de söylediğim gibi dış politikamızda bir değişiklik olmayacak ama bazı cephelere daha fazla önem verebiliriz. AB'den Kıbrıs'a dayanışmaya AB içinde de daha fazla önem verilecektir” dedi.

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11/01/2022 12:19