Kasulidis Gymnich toplantısına katıldı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Prag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına (Gymnich) katıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, toplantıda AB-Afrika ilişkilerinin, Ukrayna’daki durumun ve Rusya’ya yaptırımların ele alındığını yazdı.

Gazete, Kasulidis’in toplantıda yaptığı konuşmada, AB’nin Afrika’daki ortaklarla, tahriklere karşı etkin mücadeleye yönelik iş birliği yapmasının önemine işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın da bu iş birliğine tam destek vereceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Kasulidis, mülteci sorunuyla ilgili olarak ise, mültecilerin Afrika kıtası ülkelerine iadesi için anlaşma imzalanmasının gerekliliğini vurguladı.

Gazete, toplantıda Rusya vatandaşlarına AB içerisindeki dolaşımları için vize verilmemesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ve Kasulidis’in de bu bağlamda, Putin rejimi aleyhinde, Rus halkına zarar vermeyecek şekilde yaptırımlar uygulanmasının önemine işaret ettiğini yazdı.

Kasulidis, bu bağlamda Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin kaldırılması konusunda şüpheleri olduğunu ve sivil toplumla temasın önemli olduğunu ifade etti.

AB’nin, Türkiye’nin Rusya ile imzalayacağı anlaşmalar aracılığıyla yaptırımları atlatmaya çalışmasına karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Kasulidis, Türkiye’nin, AB’nin uygulayacağı tedbirlerden bankaların ve şirketlerin muaf tutulması konusundaki çabasının, Rusya’ya savunma sanayii de dahil tüm sektörlerde kuvvetlenme imkanı sunacağını kaydetti.

Haberde, Kasulidis’in Gymnich toplantısı çerçevesinde Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile baş başa görüştüğü de ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:



01/09/2022 10:58