Kasulidis GYÖ’ler İçin Temaslarda Bulunacak

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemleri canlı tutmak amacıyla gelecek hafta Brüksel’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in gelecek hafta katılacağı AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde, Rum tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemleri, mevkidaşlarıyla görüşme niyetinde olduğunu yazdı.

Habere göre, diplomatik kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada herkesin dikkatini Ukrayna konusuna verdiğini ancak bunun, Kıbrıs Rum tarafının kendi çabalarından vazgeçeceği anlamına gelmediğini belirttiler.

Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, yapacağı temaslar çerçevesinde, Türkiye’nin, Rusya’ya karşı yaptırımların uygulanmasına ilişkin tavrını ve Kıbrıs ile ilgili genel tavrını gündeme getirecek.

Gazete haberinde ayrıca, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün bir araya gelerek iki kurumun işbirliğinin sistematik hale getirilmesi ve koordinasyonun sağlanması konularını ele aldığını yazdı.

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16/03/2022 11:43