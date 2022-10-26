Kasulidis iki AB üyesi ülkenin KKTC’de ofis açma ihtimalinden söz etti

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin politikasında tüm ağırlığı KKTC’nin tanınmasına verdiğini ve iki AB üyesi ülkenin KKTC’de ofis açma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün yapılan Rum Meclisi Dışişleri ve AB Komitesi toplantısında Türkiye ve son gelişmeler konusunda komite üyelerine bilgi aktardıklarını yazdı.

Habere göre, komitede konuşan Dışişleri Bakanı Kasulidis, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çerçevesinde arabulucu rolü oynamayı başararak dünyadaki nüfuz ve gücünü arttırdığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı’nda sadece Türkiye’yle meşgul olacak bir birim kurulması yönünde adım attıklarını vurguladı.

Kasulidis, Türkiye’nin, AB tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uymadığını, Rus havayolu şirketlerinin Türkiye’ye, buradan da AB ülkelerine uçuşlar gerçekleştirdiklerini, 790 Rus şirketin Türkiye’de faaliyet göstermekte olduklarını ve Rusya altınının ticaretinin Türkiye aracılığıyla yapılmakta olduğunu belirtti. Kasulidis, AB üyelerinin Türkiye konusunda farklı tutumlar ve çeşitli çıkarlara sahip olmalarından ötürü ise AB içerisinde ortak bir Türkiye politikası izlenemediğini dile getirdi.

Kasulidis, Türkiye’nin içerisinde bulunduğumuz bu dönemde tüm ağırlığını KKTC’nin tanınmasına verdiğini vurguladı ve “tanınmayı almayı başaramayacaklar ancak hedefleri bu” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tüm kişisel ağırlığını bu yönde kullandığını ve bazı AB ülkelerini, büyük olasılıkla iki tanesini, sahte devlette özel hukuk temelinde çalışacak ofis açmaya ikna ettiğini” öne süren Kasulidis, Türkiye’yi her AB Konseyi toplantısında şikayet etmekte olduğunu da ifade etti.

Kasulidis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinerek, üst düzey askeri bir Yunanlı yetkiliden edindiği bilginin, “Türkiye’nin Yunan adalarını işgal etmesi yönünde herhangi bir hareketliliğin gözlemlenmediği şeklinde olduğunu” belirttiği açıklamasında ayrıca, “kazara yaşanacak bir durumunda oluşabilecek olası zincirleme reaksiyonlar karşısında, tıpkı Maraş’ın Ayios Memnonas bölgesinin açılmasının şikayet edilmesi gibi, önceden tedbirli olunması gerektiğini” ifade etti.

-ABD Güney Kıbrıs’a güvenmiyor

ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırması konusuna da değinen Kasulidis, “ABD’nin Güney Kıbrıs’a pek güvenmediğini, bu yüzden de ambargonun kaldırılmasının her yıl onaylanmasının şart koştuğunu” söyledi.

Kasulidis, ABD’nin silah ambargosunun kaldırılması için, kara paranın aklanması ve geçmişte yapılması imkansız olan ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle şu anda mümkün olabilen, Rus gemilerinin limanlara demirlemesinin şart koşmuş olduğunu ifade etti.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Haralambus Petridis, komiteye yaptığı açıklamada, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) askeri teçhizat düzeyinin son 20 yılın en üst seviyesinde olduğunu” iddia etti.

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26/10/2022 11:40