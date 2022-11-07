Kasulidis ile Dendias ortak basın toplantısı düzenledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye’yi “meydan okumaya devam etmekle” suçladı “irrasyonellik gündelik hale geldi” iddiasında bulunarak Yunanistan’ın, yeni emrivakilerden kaçınmak için Güney Kıbrıs’ın yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

RİK Atina’da bulunan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Yunan dengi Dendias ile görüştüğünü bildirdi, iki bakanın görüşme sonrasında düzenlediği ortak basın toplantısını aktardı.

Yunanistan’ın, “haklı tezlerini savunmayı” ve Türkiye’yi uluslararasında ifşa etmeye devam ettiğini de söyleyen Dendias “Türkiye tarafından herhangi bir geri dönüş veya gerek Yunanistan’da gerek Kıbrıs’ta emrivaki yaratma çabası Avrupa’nın tepkisini gündeme getirmelidir” ifadesini kullandı.

Dendias Kıbrıs sorununda “BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı, Avrupa müktesebatına uygun adil ve sürdürülebilir, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne” destek verdiklerini belirterek “Kıbrıs sorununun bu çerçevede çözümü en üst önceliğimizdir. Hüzünlü sahte devletin ilanı yıldönümü arifesinde bunu tekrarlamamız çok önemlidir” dedi.

Türkiye’nin KKTC’yi uluslararasında siyasi açıdan yükseltme çabalarını izlemekte olduklarını da belirterek Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın statüsüyle ilgili kararlarının net olduğu, yorum kabul etmediği görüşünü ortaya koydu.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirten Dendias, İsrail ve Lübnan arasında kısa süre önce yapılan deniz bölgelerinin sınırlandırılması anlaşmasının devletler arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve deniz hukuku zemininde nasıl çözüldüğüne örnek teşkil ettiğini söyledi. Devamla, “Kıbrıs ve Lübnan arasında MEB sınırlandırması müzakerelerinin yeniden başlamasının eşiğinde bulunuyor olmamız çok önemlidir” ifadesini kullandı.

Nikos Dendias Türkiye ile Libya arasında yeni bir memorandum imzalandığını, ABD’nin yol haritasına da ters olan bu gelişmenin olumsuz olduğunu öne sürdü. Dendias son olarak Yunan hükümetinin, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis da Türkiye’yi “revizyonist politikaları yüzünden irrasyonel bir durumda olmakla” suçladı. Türkiye’nin, Rum tarafında Şubat 2023’te yapılacak seçimi kast ederek “eski ve yeni hükümet arasındaki geçiş dönemini kullanma çabasıyla" bütün ağırlığını “ayrılıkçı varlık” diye nitelediği KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesine vermekle suçladı.

Kasulidis Cuma günü gerçekleştirilecek Türkçe konuşan devletler zirvesine KKTC’nin gözlemci statüsünde katılacağına dikkat çekerek “anlaşıldığı kadarıyla, sadece devlet veya uluslararası örgütlere değil gözlemci statüsü altında da kabule olanak tanıyacak bir tüzük değişikliği çabası var. Bu, Türkiye’nin, başka Türkçe konuşan devletlerin tanınmamış bir devletin gözlemci olarak kabul edilmesine tepkisini aşma çabasıdır” dedi.

Yoannnis Kasulidis KKTC’nin BM Barış Gücü’ne, Barış Gücü’nün KKTC’de faaliyette bulunma hakkı olabilmesi için verdiği metnin de varlık olarak tanınma çabasının parçası olduğu görüşünü ortaya koydu.

Çeşitli Avrupa başkentlerinde KKTC ofisleri açılmaya da çalışıldığını hatırlatan Kasulidis iki “tehdit” daha bulunduğunu söyledi, bunları kapalı Maraş’ta daha çok açılım ve Abdül Hamid Han sondaj gemisinin bir sonraki durağı olarak sıraladı, sondaj gemisinin bir sonraki durağının ne olacağını göreceklerini söyledi.

Kasulidis Rum ve Yunan hükümetleri olarak hareketlerinin, bütün bu saydıklarını engellemek için olduğuna işaret etti.

Kasulidis de son olarak II. Hrisostomos’un bu sabah öldüğünü Atina’dayken haber aldığını belirterek üzüntülerini dile getirdi.

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07/11/2022 16:41