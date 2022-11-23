Kasulidis, Kongo ve Kamerun ile mültecilerin geri kabulünü görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmaların imzalanması hedefiyle müzakerelere başlanması konusunu dün mevkidaşları ile ele aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Tunus’un Cerbe Adası’nda bu yıl 18’incisi düzenlenen Frankofon Zirvesi çerçevesinde Kongo ve Kamerun dışişleri bakanları ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’ta, Kongo ve Kamerun’dan çok sayıda düzensiz mültecinin bulunmasına bağlı olarak bu ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre Kasulidis’in gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında, mültecilerin geri kabulüne yönelik anlaşmaların sağlanmasına yönelik müzakerelerin başlanması için mutabakat sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca Kongo ve Kamerun’un, çok sayıda mültecinin Güney Kıbrıs’a akın etmesinin sonucu olarak mülteci sorununun araç haline getirilmesi konusunun göğüslenmesi gerektiğini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, “her iki ülkenin, iç durumlarının vatandaşlarını siyasi sığınmacı haline getirecek şekilde oluğunu kabul etmediği” de ifade edildi.

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23/11/2022 10:19