Kasulidis Lüksemburg’a gidiyor

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere yarın Lüksemburg’a gidiyor.

Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in pazartesi gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak amacıyla yarın Lüksemburg’a gideceğini yazdı.

Gazete, Kasulidis’in katılacağı toplantı ve gayriresmî çalışma yemeğinde Ukrayna krizi ve AB’nin koordineli tepkisi konularının ele alınacağını belirtirken, Kasulidis’in ikili temaslarda da bulunacağını aktardı.

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09/04/2022 13:36