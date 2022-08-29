Kasulidis Prag’da Gymnich toplantısına katılacak

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29/08/2022

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Kasulidis Prag’da Gymnich toplantısına katılacak

 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, yarın gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları GayriresmiToplantısı’na (Gymnich) katılmak üzere Prag’a gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kasulidis’in Gymnich toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılan anlaşmayı gündeme getireceğini ve “Türkiye’nin Kıbrıs’taki işgali” ile Rusya’nın Ukrayna’daki işgali arasında bağlantı kurarak, AB’nin her iki konuya farklı yaklaşımını ele alacağını yazdı.

Gazete, Gymnich toplantısının odağında Rusya vatandaşlarına Avrupa vizesinin kaldırılmasının bulunduğunu kaydederken, Rum Yönetimi, Yunanistan ve bazı diğer AB ülkelerinin buna karşı çıktığını; bu nedenle toplantıdan böyle bir karar çıkmasının beklenmediğini belirtti.

29/08/2022 10:26
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TAGS: Kasulidis
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