Kasulidis ve Dendias’tan ilk görüşme

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasındaki ilk resmi görüşmenin dün Atina’da yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Adımlarını Koordine Ediyorlar” başlıklı haberinde, göreve atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün Atina’ya gittiğini yazdı.

Habere göre Kasulidis ve Dendias dün, yoğun bir gündemle ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmenin amacının iki ülkeyi ilgilendiren tüm konuları ele almak olduğunu yazan gazete, görüşme gündeminin ise Kıbrıs sorunu, üçlü iş birlikleri ve AB konularından oluştuğunu da belirtti.

Habere göre görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Kasulidis, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm bulunması çabalarında Güney Kıbrıs’ın daimi ve sürekli destekçisi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunundan, üçlü iş birliklerine, sürmekte olan Türk “provokasyonları” ve diğer uluslararası meselelere kadar bir dizi konuyu ele aldıklarını söyleyen Kasulidis, iki ülkenin, kendilerini ilgilendiren konularda, otomatik bir istişare ve koordinasyon mekanizmasına sahip olduğunu da ifade etti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Akdeniz bölgesinde istikrar ve güvenlik kapısı olduğunu, Yunan mevkidaşıyla Türk “provokasyonlarının” göğüslenmesi yöntemlerini de ele aldıklarını belirtti.

Kasulidis, “Türkiye tarafından sürekli olarak uluslararası hukukun çiğnenmesinin, göğüslenmesi gereken elverişsiz bir ortam yarattığını” ileri sürdü.

Kasulidis açıklamasında ayrıca, Rum Yönetimi’nin amacının, iki kesimli, iki bölgeli federasyon temelinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunmasına bağlı kalmaya devam ettiğini de ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise açıklamasında, Yunanistan’ın, BM kararları, AB ilke ve değerleri temelinde, iki kesimli, iki toplumlu federasyonla Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve adil bir çözüm bulunmasına destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

“provokasyonları ve ihlallerinden” de söz eden Dendias, bunlara; belirli kişilere karşı saldırgan açıklamaların da eşlik ettiğini savundu ve Yunanistan’ın bu konuyu AB ve uluslararası arenada gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi.

Dendias, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku’na saygıyla yapıcı ve samimi ve yapıcı bir diyalog yönündeki niyetlerini de yineledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin tek konudan ibaret olmadığını geniş bir aralığa sahip olduğunu söyleyen Dendias, ortak hedeflerinin de üçlü ve çok taraflı işbirliklerini güçlendirmek ve genişletmek olduğunu, bu iş birliğinin bölgedeki çok taraflılık için dönüm noktası olduğunu da ifade etti.

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde, BM Genel Sekreteri'nin basın sözcüsü Stéphane Dujarric’in açıklamasına yer verdi.

Habere göre Dujarric, BM’nin çabalarının Kıbrıs’taki iki tarafı yakın tutmaya ve tüm tarafların yararına olacak anlaşmaya varılması yönünde olduğunu belirtti.

Kıbrıs’taki durumun BM’nin müdahil eksikliğinden kaynaklanmadığını belirten Dujarric, BM Genel Sekreterinin süreçte yegane unsur olmadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin birçok defa kullandığı terminoloji, “Türk işgali, Türk istilası, Türk tahrikleri” gibi ifadeleri kullanmaması ve iki tarafı eşitleyen ifadeler kullanmasına yönelik bir soru üzerine Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin raporlarında gördükleri gerçekleri yansıtmaya çalıştığını, raporların gerek Kıbrıs için gerekse başka bir yer için olsun, tek başına konuştuğunu belirtti.

Dujarric, BM’nin Kıbrıs’taki iki tarafın BM kararlarına uyması ve saygı göstermesi gerekliliği konusunda her zaman açık olduğunu söyledi.

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20/01/2022 12:46