Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, özellikle AB tarafından Türkiye’ye, kapalı bölge Maraş, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) eylemleri konusunda yapılan girişimlerin sonuç verdiğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, “Müdahaleler Sonuç Veriyor Ancak Tehlike Devam Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Rum Radyo Televizyon Kurumu'na açıklamalarda bulunduğunu ve Türkiye’ye yönelik müdahalelerin sonuç verdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Kasulidis açıklamasında, kapalı bölge Maraş’ın daha büyük bir kısmının açılması konusuna değinerek, 15 Kasım tarihinde, yani KKTC’nin kuruluş yıldönümünde olması beklenen bu olayın gerçekleşmediğini, bunun sebebinin ise uluslararası toplumun müdahaleleri olduğunu iddia etti.

Almanya’nın girişimleri sonucunda Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde sondaj gemisi göndermekten vazgeçtiğini savunan Kasulidis, “BM ve AB’nin yardımıyla, KKTC’nin tanınmasının önlenmesi adına Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin Gambiya’ya gitmeye hazırlandığını” ifade etti.

Kasulidis, Gambia’nın, “Kıbrıs’ta tanınmış tek egemenliğe sahip tek bir devlet olduğuna belirten Commonwealth kararını kabul ettiğini” ifade ederek, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ın bölünmesini asla kabul etmeyeceğini, uluslararası toplumun da, Türk tarafının adada iki devletli çözüm talebini reddetmekte olduğunu savundu.

Kasulidis, “Türkiye’nin tezi, müzakere masasına oturması için, iki ayrı egemenliğe sahip iki devletli çözümü öncelikle kabul etmemiz. Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin birçok kez kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmedikleri açık ve nettir ve elbette sahte devletin Kıbrıs Cumhuriyeti’yle eşit uluslararası statüye yükseltilmesine de onay vermiyorlar”, şeklinde konuştu.

Kasulidis ayrıca, Türkiye’deki seçimlerin ardından Türkiye’nin tezlerinin değişebileceğine dair kesin hiçbir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

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20/12/2022 11:34