Katalonya’da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona’da toplandı
Hafta boyunca Katalonya şehirlerinde “Özgürlük Yürüyüşleri” adı altında gösteri düzenleyen gruplar, Barcelona’da bir araya geldi.
19/10/2019
HK
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Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden La Sagrada Familia Bazilikası’nın girişi kapatıldı.
Barcelona Uluslararası Havalimanı’nda 57 uçak seferi iptal edildi. Protestolar nedeniyle 26 Ekim’de Camp Nou’da oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçı ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı da Türkiye vatandaşlarına Katalonya’ya yapacakları seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
İspanya’nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı.
Katalonya Özerk Bölgesi’nin farklı şehirlerinde hafta başından bu yana “Özgürlük Yürüyüşleri” adı altında gösteriler düzenleyen gruplar, bölgenin başkenti Barcelona’da bir araya geldi.