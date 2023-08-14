Katalonya'da nüdistler, mayolu turistlerden şikayetçi: Ayrımcılığa uğruyoruz

Katalonya'da nüdistler, kullandıkları plajlara gelen mayolu turistlere karşı harekete geçilmesi için hükümetten görüşme talep etti.

Katalonya Naturist-Nüdist Federasyonu adlı grup, İber Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan, İspanya'ya bağlı özerk bölgenin yönetimine geçen hafta görüşme talebinde bulundu.

Grubun, "Katalonya plajlarında nüdistlerin karşılaştığı ayrımcılıkla" ilgili görüşme talebine yönetimden henüz yanıt gelmedi.

Federasyonun başındaki Segimon Rovira, çeşitli imza kampanyaları da başlattıklarını belirterek, "Nüdizm, İspanya'da yasak değil, herhangi bir sahilde bunu yapabilirsiniz. Ama biz başkalarını rahatsız etmemek için geleneksel olarak nüdistlerin gittiği sahilleri tercih ediyoruz. Onların da buna saygı duymasını istiyoruz" dedi.

Rovira, Birleşik Krallık'ın Guardian gazetesine, seyahat bloglarının ve gezi yazarlarının turistleri ülkenin keşfedilmemiş sahillerine ve koylarına yönlendirdiğini, bu nedenle genellikle nüdistlerin kullandığı plajların her geçen gün daha da kalabalıklaştığını söyledi.

Rovira, turistlerin "nüdist plaj" tabelalarına aldırış etmeden buralara doluştuğunu ifade ederek, "Nüdistler bazı plajlara gitmeyi bıraktı çünkü buralar çok kalabalıklaştı. Mayo giyen çok fazla kişi var, nüdistler de kendilerini rahatsız hissediyor" ifadelerini kullandı.

Mayoyla denize giren turistlerin, aynı plajda yüzen nüdistlere karşı rahatsız edici tavırlar sergilediğini de savunan Rovira, "Maalesef kadınlara bakıyorlar ve taciz ediyorlar. Yani hem nüdist hem de kadın olunca çifte ayrımcılığa maruz kalınıyor" dedi.



Independent Türkçe, Guardian, New York Post