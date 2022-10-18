Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak

2023 Asya Futbol Federasyonu (AFC) Asya Kupası Katar'da düzenlenecek.

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18/10/2022

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Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak

AFC'nin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AFC İcra Komitesi'nin, Katar'ı, 2023 AFC Asya Kupası ev sahibi ülkesi olarak onayladığı bildirildi.

Son AFC Asya Kupası şampiyonu Katar, 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez kıtanın en prestijli erkekler futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Çin, geçen mayıs ayında, 2023 AFC Asya Kupası ev sahipliğinden Kovid-19 salgını nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.

18/10/2022 10:06
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TAGS: Katar, 2023 AFC, Asya Kupası,
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