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Katar: ABD ile Ortadoğu'da birlikte çalışırsak tansiyon düşebilir

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09/07/2019

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Katar: ABD ile Ortadoğu'da birlikte çalışırsak tansiyon düşebilir

Washington'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile görüşmesinde birlikte çalışırlarsa bölgedeki tansiyonu düşürmek için uygun bir yol bulabileceklerini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslar için ABD'de.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim, Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldi. Temim, Esper ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin ABD ile güçlü stratejik  ilişkileri olduğunu vurguladı.

Bölgede yaşanan gerilime değinen Temim, "Bölge sıkıntılı bir süreçten  geçiyor, anlaşmazlıklar söz konusu ancak birlikte çalışırsak buradaki tansiyonu  düşürmek için uygun bir yol bulabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Esper ise Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nün önemine işaret etti ve iki  ülke arasındaki ittifakın bütün ülke halklarına barışı getireceğini kaydetti.

Katar Emiri'nin dün başladığı ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı  Donald Trump ile de bir araya gelmesi ve savunma, enerji, yatırım ve hava  taşımacılığı konusunda anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

ABD'nin mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek  yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında  yaşanan gerginlik, İran Devrim Muhafızları Ordusunun haziran ayında ABD'ye ait  insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra  tırmanmıştı.

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TAGS: Katar: ABD ile Ortadoğu’da birlikte çalışırsak tansiyon düşebilir, haber, kıbrıs,
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