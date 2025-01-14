Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurmaya en yakın noktadayız

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını belirtti.

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14/01/2025



Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını belirtti.

Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması yönündeki Doha'da müzakerelerin son ayrıntılarının görüşülmesine devam edildiğini söyledi.

Anlaşma taslağının Hamas ve İsrail tarafına teslim edildiğini, taraflar arasındaki sorunlara ilişkin güçlüklerin ortadan kalktığını ifade eden Ensari, müzakerelerde “olumlu” bir atmosferin bulunduğunu, anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.

Ensari, şu an son aşamada ve anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını belirterek, "Gazze'de ateşkes, anlaşmaya varıldıktan çok kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek." dedi.

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TAGS: gazze, dünya
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