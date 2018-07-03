Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), Suudi Arabistan'ın Katarlı hacılara uyguladığı engellerin kaldırılması için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki makamlara yazı gönderdi.

NHRC tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile Din ve İnanç Özgürlüğünden Sorumlu Özel Raportörüne söz konusu engellemelerin kaldırılmasıyla ilgili yazı gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, engellemelerin devam etmesi ve Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin ibadetlerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir olumlu adım atmamasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Komite Başkanı Ali bin Samih el-Merri, söz konusu yazılarda "Katarlıların da diğer Müslümanlar gibi hac farizasını yerine getirebilmesi için Suudi Arabistan'a yönelik acil tedbirler alınması" çağrısında bulundu.

Merri gönderilen yazılarda, hac mevsimi yaklaşmasına rağmen Katar'dan Suudi Arabistan'a doğrudan uçuş yasağının sürdüğüne, iki ülke arasındaki kara sınırının kapalı olduğuna ve hacıların buradan girişine izin verilmediğine, hacıların elektronik kayıt işlemlerinin de yapılmadığına dikkati çekti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, 2018 hac mevsimi için hazırlıkların tamamlandığı ve bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin beklendiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Katarlı hacı adaylarının da Katar'a ait olmayan herhangi bir havayolu şirketi ile Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na gelebilecekleri kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.