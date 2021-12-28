Katar ünlü stadyumu söküp hediye edecek

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar, turnuvada kullanılacak bir stadyumla ilgili ilginç bir karar aldı. 974 adlı stadyum turnuvadan sonra yerinden sökülecek.

El Djazair'de yer alan habere göre Tunus, Katar'dan stadyumu talep etti. Katar ise turnuvadan sonra söküleceği kesin olan stadyumu Tunus'a hediye etmeye karar verdi. 974 Stadyumu, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Doha'dan sökülüp Sfax'a taşınacak.

Stadyumun adı neden 974?

Doha'da bulunan stadyumun ilginç bir yapısı var. Stadın adının 974 olmasının ise iki nedeni var. Birincisi Katar'ın uluslararası telefon kodu 974. İkincisi ise stadyumun yapımında 974 adet taşıma konteyneri kullanıldı.

Konteynerlerle donatılan stadyum ilginç görüntüsüyle tanınıyor. Katar yönetimi doldurma zemine yaptırdığı stadyumu sökülebilir şekilde inşa ettirdi.

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28/12/2021 09:56