Katar ve Senegal, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Senegal ile karşılaşacak.

ads ads ads ads
24/11/2022

ads
Katar ve Senegal, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

24/11/2022 11:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Katar, Senegal,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.