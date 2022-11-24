Katar ve Senegal, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak
2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Senegal ile karşılaşacak.
24/11/2022
Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.
Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.
Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.