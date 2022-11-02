Katar'a Dünya Kupası için geleceklere hadis-i şeriflerden örnekler sunulacak

Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadis-i şeriflerin anlatılması için hazırlık yapıldı.

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02/11/2022
TRT HABER

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Katar'a Dünya Kupası için geleceklere hadis-i şeriflerden örnekler sunulacak

Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadis-i şeriflerin anlatılması için hazırlık yapıldı.

Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadis-i şerifler ve İngilizce çevirileri asıldı.

Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır.", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin.", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." hadis-i şerifleri paylaşıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadis-i şeriflerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

02/11/2022 11:06
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TAGS: katar, hadisi şerif, dünya kupası,
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