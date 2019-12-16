Katarakt Her Yaşta Görülebiliyor

Göz Hastalıkları Uzm.Op.Dr.Simge Altan, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programına katılarak katarakt hakkında bilgi verdi. Kataraktın görülme riskinin ileri yaşa bağlı olarak arttığını belirten Altan, Kataraktı tetikleyen faktörler arasında ultraviyole ışınlarının da olduğunu söyledi. Altan, güneş gözlüğü kullanarak, sağlıklı beslenerek, rutin göz kontrollerini aksatmayarak katarakttan korunabileceğimizi ifade etti.

Çocuklarda görülen katarakt hiç bekletilmeden ameliyat edilmeli.

Göz Hastalıkları Uzm.Op.Dr.Simge Altan, kataraktın yeni doğan bebek ve çocuklarda da görülebileceğini, böyle durumlarda yaşam boyu sürecek görme kayıplarının önüne geçmek için hiç bekletilmeden ameliyat edilmesi gerektiğini vurguladı.

16/12/2019 15:59