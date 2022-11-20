Katar'da, 2022 Dünya Kupası boyunca devam edecek FIFA Fan Festivali başladı

Dünya Kupası'nın resmi olarak başladığını gösteren festivalin açılışına, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanı sıra İspanyol Iker Casillas, Brezilyalı Roberto Carlos ve Cafu, Fransız Youri Djorkaeff, David Trezeguet ve Marcel Desailly gibi ünlü eski futbolcular katıldı.

Halkın büyük ilgi gösterdiği festivalde konuşan Infantino, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlarla gurur duyduklarını belirterek, onlar sayesinde tüm dünyanın Katar'da buluştuğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından FIFA Fan Festivali'nin resmi şarkısı olan "Tukoh Taka"yı seslendiren şarkıcılardan Kolombiyalı Maluma ve Lübnanlı Myriam Fares canlı performans sergiledi.

Festivalin, turnuvanın sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

Dünya Kupası'nın ilk maçında bugün saat 19.00'da ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Turnuva 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.

Bu habere tepkiniz:



20/11/2022 10:51