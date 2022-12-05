Katar’da KKTC bayrağını indirdiler

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçında Kıbrıslı Türkler tarafından stada asılan KKTC bayrağı indirildi.

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05/12/2022

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Katar’da KKTC bayrağını indirdiler

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçında Kıbrıslı Türkler tarafından stada asılan KKTC bayrağı indirildi. Statta görevli polis tarafından “asılması yasak olan ülke bayrakları arasında” yer aldığı gerekçesiyle indirilen KKTC bayrağını geri almak isteyen Kıbrıslı Türklerin ise tutuklanmayla tehdit edildiği ve bayrağın verilmediği bildirildi.

05/12/2022 12:29
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TAGS: Katar, Dünya Kupası
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