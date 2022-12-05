Katar'da Mbappe'nin gecesi

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylien Mbappe, Polonya karşısında 2 gol atarak turnuvadaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Mbappe, Katar 2022'deki gol krallığı yarışında da ilk sırada yer aldı.

Rusya 2018'de de 4 gol atan Mbappe, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 9'a çıkardı.

Fransa'nın en golcüsü Giroud

Fransa'yı Polonya karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Olivier Giroud, 'Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu' unvanının sahibi oldu.

Bu karşılaşma öncesinde Thierry Henry ile birlikte 51'er golü bulunan Giroud, gol sayısını 52'ye yükseltti ve bu alanda zirvenin tek sahibi oldu.

Lloris, Thuram'ın rekoruna ortak oldu

Polonya karşılaşmasıyla 142. milli maçına çıkan Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı formasını en fazla giyen oyuncu rekoruna ortak oldu.

Lloris, Fransa Milli Takımı formasını 142. kez giyerek Lillian Thuram'ın rekorunu egale etti.

Al Thumama Stadı'ndaki mücadeleyi 40 bin 989 kişinin izlediği açıklandı.

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05/12/2022 09:18