Katar'da 'süper' maç

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Katar'ın başkenti Doha'daki karşılaşma saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip yarınki karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da görev alamayacak.

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yapılacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Önder Karaveli ilk deneyiminde kupa peşinde

Siyah-beyazlı ekip, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 6. maçına çıkacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 4 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş, Karaveli'nin sorumluluğunda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başındaki ilk deneyiminde Turkcell Süper Kupa'yı almanın sevincini yaşamak için sahada takımını yönlendirecek.

İlk kupa Beşiktaş'ın

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı Beşiktaş müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak ilk kupanın sahibi oldu.

Antalyaspor ilk kez oynayacak

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalayacak.

Kupada 6. kez yer alan Beşiktaş ise sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi. 2006'daki ilk organizasyonda kupayı kazanan siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte kupayı 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Trabzonspor 2 defa kazandı. Beşiktaş'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

Organizasyon 4. kez yurt dışında oynanacak. İlk 3 kupa organizasyonu Almanya'da gerçekleştirilirken, Katar ilk kez Turkcell Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

Son kupa organizasyonu ise 27 Ocak'ta Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.

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04/01/2022 10:59