“Katar'dan rüşvet” iddiası: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve 4 kişi Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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10/12/2022

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“Katar'dan rüşvet” iddiası: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Belçika Federal Polisi, Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik "yolsuzluk, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama" iddialarına ilişkin operasyon kapsamında Cuma sabahı 16 ayrı noktaya baskın düzenlendi.

Baskında 5 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan Parlamenter Eva Kaili'nin yanı sıra eski parlamenter, sendikacı ve milletvekili danışmanlarının da olduğu öğrenildi.
 

Belçika Federal Savcılığı'nın temmuzdan bu yana soruşturma yürüttüğü belirtildi. Soruşturmanın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar’ın, "ekonomik ve siyasi kararları etkilemek için bazı Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yüklü miktarda rüşvet verdiği" gerekçesiyle başlatıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Yunan parlamenter, Ortadoğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaili'nin, gündüz gözaltına alınan isimlerden biriyle bağı bulunduğu ve kendisine suçüstü yapıldığı belirtiliyor.

10/12/2022 11:20
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TAGS: Avrupa, Katar, Rüşvet
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