Katar'ın sıradaki hedefi Olimpiyat Oyunları

Katar'ın, 12 yıl boyunca tüm kaynaklarını seferber ederek hazırlandığı 2022 FIFA Dünya Kupası sportif etkinliğin yanı sıra ekonomik ve kültürel kazanımlar da sağladı.

Arjantin ile Fransa arasındaki final maçıyla kupa heyecanı son bulurken, Katar'ın 2030 vizyonunun da bir parçası olan bu organizasyonla hem bölgede hem de dünyadaki imajını tazelediği, ekonomik anlamda da büyük kazanımlar elde ettiği belirtiliyor.

Katar resmi ajansı QNA'nın verilerine göre, 2022 Dünya Kupası, ekonomik açıdan tarihindeki en büyük mali getiriyi elde etti. FIFA'nın geliri Rusya'da düzenlenen bir önceki turnuvaya kıyasla rekor kırarak 7,5 milyar dolara yükseldi.

Kupa boyunca yaklaşık 2,95 milyon bilet satıldı. Katar'a yönelik medyadaki tüm karalama kampanyalarına rağmen, turnuvaya gösterilen ilgide de artış yaşandı.

Ülke ekonomisine katkı

Dünyanın en büyük futbol organizasyonuna ev sahipliği yapan Katar, Arap kültürünü tüm dünyaya tanıtmış oldu.

QNA'ya göre, 32 takımın katıldığı turnuvaya ev sahipliği yapan ülke, dünyanın her yerinden 1,4 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bunun çarpan etkisiyle Katar'ın gelecek yıllarda yaklaşık 40 milyon turist çekmesi bekleniyor.

Turnuvanın doğrudan finansal getirileri ise 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamın, 2022 ile 2035 arasında 9,9 milyar dolara ulaşacağı ve ülke ekonomisinin 2022 ile 2023 arasında yüzde 3,4 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Katar, ticaret ve turizm merkezi olma hedefine koşuyor

Katar, turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar, altyapı ve turizm için yaklaşık 200 milyar dolar harcadı.

Bu harcamanın, önde gelen bir turizm destinasyonu olarak ülkeye geri döneceği düşünülüyor.

En büyük gaz üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olan Katar, hızla dalgalanan enerji sektöründen uzakta bir ekonomik büyüme sağlamanın ve bunların yerine ticaret ve turizmi ikame etmenin yollarını arıyor.

Bu eğilim, Dünya Kupası organizasyonu ve bu organizasyon için hazırlanan yeni havaalanı, oteller, ticaret merkezleri, turizm projeleri ve altyapı çalışmalarıyla da desteklenmiş oldu.

2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma planı

Katar ayrıca, Dünya Kupası için inşa ettiği stadyumlar ve altyapıyı, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi büyük futbol etkinliklerine ev sahipliği yapmak için kullanmaya çalışıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın açıklamasına göre, 2022 Dünya Kupası'nı başarılı bir şekilde organize eden Katar, 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için aday olmayı planlıyor.

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20/12/2022 10:32