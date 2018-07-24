HABER KIBRIS

Katarlı banka, Memorial'dan çıktı

Memorial'ın yüzde 20'sini 2010'da alan Katarlı Qatar First Investment Bank, bu yatırımdan çıkma kararı aldı

ads
24/07/2018

Katarlı banka, Memorial'dan çıktı

Türkiye'deki ilk yatırımını Memorial Hastaneleri'ne yapan Körfez Böglesi'nin önde gelen finans kuruluşlarından Qatar First Investment Bank, önemli bir karar aldı. Memorial'ın yüzde 20'sini 2010'da alan Katarlı banka, bu yatırımdan çıkma kararı aldı. Katarlı banka hisselerini Aydın Ailesi'ne ait Taya Sağlık Grubu'na satacak. Hatırlanacağı üzere 8 yıl önce İngiliz Argus Capital ve Katar Yatırım Bankası, Memorial Sağlık Grubu'nun yüzde 40 hissedarı olmuştu.

 

14 hastanesi var

 

O anlaşma gereği hastanenin kurucusu Turgut Aydın ve ailesi hisselerin yüzde 60'ını tek başına elinde bulundurmaya devam etti. 1995'te kurulan Memorial Sağlık Grubu'nun İstanbul dışında Antalya, Diyarbakır, Kayseri ve Ankara'da 14 hastanesi var. Memorial, 90'dan fazla ülkeden hasta kabul ediyor.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Memorial, sağlık, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems