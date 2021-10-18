Kate Middleton çevre etkinliğinde eski elbisesini giydi

Prens William ve eşi Kate Middleton, iklim değişikliği ile mücadele etmek için dünya çapında yeni fikirler ve teknolojiler bulmayı amaçlayan iddialı bir çevre programı olan 'Earthshot Ödülü'nün Londra'daki törenine ev sahipliği yaptı.

Açıklanan kazananlar arasında, yerel vatandaşlara doğal ekosistemleri restore etmeleri için ödeme yapan bir projeye sahip Kosta Rika hükümeti ve süpermarketlerdeki gıdaları geri kazandırarak restoranlar ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan 'Gıda Atık Merkezleri' programı için Milano şehri yer aldı.

2030 yılına kadar her yıl beş kazanana verilecek olan ödül, türünün en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor. Her kazanan, fikirlerini geliştirmek ve büyütmek için 1 milyon sterlin (1.4 milyon dolar) değerinde bir hibe alıyor.

Bu yıl da toplam 5 milyon sterlin ödül verildi.

Emma Thompson, Emma Watson ve David Oyelowo gibi ünlülerin katıldığı Londra'nın kuzeyindeki Alexandra Palace'taki etkinlikte, Oxfam yardım kuruluşunun 10 farklı gelinlikten yaptığı bir elbiseyle boy gösteren Watson dikkat çekti.

Ancak etkinliğin en gözde ismi Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu.

Çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Earthshot etkinliğine 39 yaşındaki Düşes, daha önce giydiği bir elbise ve aksesuarlarla katıldı.

Çevreci etkinliğin ruhuna uygun olarak tüm konuklardan "kıyafetlerini seçerken çevreci bakış açısını göz önüne almaları" istenmişti.

10 YILLIK ELBİSE

Geçmişte de sık sık elbiselerini ve takılarını tekrar tekrar kullanan Kate Middleton, gece için 10 yıllık bir elbiseyi seçti. Üç çocuk annesi Düşes, Alexander McQueen imzalı lila rengi elbisesini daha öncekinden farklı bir kemerle tamamladı.

Middleton, aynı elbiseyi 10 yıl önce Los Angeles'ta katıldığı bir BAFTA etkinliğinde de giymişti. O etkinlikle elbisenin beline birkaç ay önceki düğün resepsiyonunda kullandığı kemeri takmıştı.

"Eskileri giyme" konusunda bu kadarla da yetinmeyen Middleton, taktığı küpeleri de daha önce kullanmıştı. Middleton, kardeşi Pippa Middleton'ın, James Matthews ile hayatını birleştirdiği düğün için de aynı küpeleri takmıştı. Bu küpelerin özelliği ise Düşes için özel olarak hazırlanmış olması.

Middleton, daha önce giydiği kıyafetleri tekrar kullanmasıyla biliniyor. Yani bu aslında onun için bir ilk değil. Sadece Middleton değil, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri de zaman zaman kıyafetlerini birden çok kez giyiyor. Bunu da halka "tutumluluk mesajı" vermek için yaptıkları ileri sürülüyor. Aralarında tutumluluğuyla en çok anılan kişi ise Kate Middleton.

Düşes, eski kıyafetlerini defalarca giyiyor. Bazen saç modelini, bazen aksesuarlarını değiştirse de bütün giysilerini defalarca değerlendiriyor.

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18/10/2021 15:47