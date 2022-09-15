Kate Middleton 'intikam küpeleri'ni taktı!

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, geçen hafta 96 yaşında hayata veda ettiğinden beri geride kalan ailesi ve yaşanan gelişmeler dünyanın ilgi odağında. Özellikle de kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri bu yas sürecinde ne yapsalar manşetlere çıkıyorlar.

ÇOCUKLAR VE TORUNLAR TABUTUN ARKASINDAN YÜRÜDÜ

Tüm ülkede milyonlarca kişiyi yasa boğan ölümün ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı dün son kez Buckingham Sarayı'na getirildi. Günlerdir süren törenlerin en duygulu anları da o sırada yaşandı. Sonra da naaş, Buckingham'dan çıkarılıp Westminister Hall'a götürüldü. Bu sırada Kraliçe'nin dört çocuğu, yerine tahta geçen Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tabutun arkasından yürüdü. "Küs kardeşler" William ile Harry de amcaları ile halalarına eşlik etti. Bu törende, adının karıştığı skandallar yüzünden saygınlığını yitiren ve unvanları alınan Andrew ile kendi isteğiyle aileden ayrılan Prens Harry'nin askeri üniforma giymediği görüldü.

İKİ GELİN YİNE MERAK UYANDIRDI

Törenin merak edilen bir başka ayrıntısı da ailenin kadın üyeleriydi. Özellikle de Kral 3. Charles tarafından Galler Prensi ilan edilen veliaht William'ın eşi, yeni Galler Prensesi Kate ile Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle.

"Her ne kadar aile acı bir olay için toparlanmış olsa da her zamanki gibi bazı aile üyelerinin giyim kuşamı ve takıları milyonlarca meraklı bakışı üzerinde topladı. Tören bir yana öne çıkan aile üyelerinin giyimi de masaya yatırıldı."

AYNI ARAÇTA YOLCULUK ETTİLER

Yeni Galler Prensesi Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın eşi konsort Kraliçe Camilla ile aynı araçta Westminister Hall'a yolculuk etti.

MEGHAN İLE SOPHIE TÖRENE BİRLİKTE GİTTİ

Birkaç gün önce törenlere katılmayacağı hakkında söylentiler çıkan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise Prens Edward'ın karısı Wessex Kontesi Sophie ile aynı aracı paylaştı.

CENAZEDE BİLE NE GİYDİKLERİ MERAK KONUSU OLDU: Her iki kadın da tepeden tırnağa siyahlar içindeydi. Görünümlerini de uygun şapkalar ve elbette değerli mücevherlerle tamamlamıştı. İşte İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerini toplu halde bir araya getiren o tören sırasında bu iki genç kadının mücevherleri masaya yatırıldı.

TAKILARI KRALİÇE VE DIANA'DAN

Kortejin geçeceği caddenin iki yanında toplanan halkın heyecanlı bakışları altında geçidi tamamlayan iki kadın da o gün takılarıyla Kraliçe 2. Elizabeth'e "selam gönderdi." Zaman zaman kıyafet ve takılarıyla hiç tanışamadığı kayınvalidesi Prenses Diana'yı anımsatan Kate Middleton, siyahlar içindeki görüntüsünü hem Kraliçe'den hem de Diana'dan takılarla tamamladı.

O KÜPELER BİRÇOK KİŞİYİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Saçlarını açık bırakan Middleton'ın kulağındaki küpeler yıllar önce Prenses Diana tarafından defalarca kullanıldı. Damla şeklindeki bu beyaz küpeleri Prenses Diana, bazen taçlarıyla bazen de farklı kıyafetlerle taktı.İşte bunlar arasında en önemlisi de bu küpeleri Diana'nın "intikam elbisesini" tamamlamak için kullandığı etkinlikti. Middleton'ın bu seçimi, birçok kişinin hafızasında 1994 yılında yaşananları tazeledi.

"İNTİKAM ELBİSESİ"Nİ BU KÜPELERLE TAMAMLAMIŞTI: Şimdi de Diana'nın bu elbisesine neden intikam elbisesi denildiğini de hatırlayalım. Takvimler 29 Haziran 1994'ü gösteriyordu. Diana, 11 yıllık mutsuz evliliğini bitirmenin hafifliğini yaşıyordu. Ve o akşam Vogue dergisinin Serpentine Galerisi'nde düzenlediği bir etkinliğe katılacaktı."

YERİ YERİNDEN OYNATAN RÖPORTAJ

Kaderin bir cilvesi... O sabah hiç kimse İngiliz kraliyet ailesine mensup veliaht prensin, karısını aldattığı itirafını kulaklarıyla duyacağını bilmiyordu. Ama akşam saatlerinde hiç beklemedikleri o gelişme oldu. Deneyimli gazeteci Jonathan Dimbley, Prens Charles'a, karısı Diana'yı hiç aldatıp aldatmadığını sordu. Önce "hayır" diye yanıt verdi Charles. Fakat gazetecinin ısrarlı sorusu karşısında "ilişkileri onarılamayacak noktaya gelinceye kadar hiç aldatmadığını" ekledi. Üstelik bu sırada herhangi bir üzüntü ya da pişmanlık belirtisi de göstermiyordu.

İNTİKAM ELBİSESİ

Bu röportajın yayınlanmasından saatler önce Diana da Vogue dergisinin partisine hazırlanıyordu. Kocasının o gece TV ekranlarında ne tür açıklamalar yapacağını ya biliyordu ya da bu konuda sezgilerine güveniyordu. Partiye hazırlanırken beklenmedik bir değişiklik yaptı. O gece giymeyi planladığı Valentino tasarımı kıyafeti değiştirmek istedi. Bunun yerine dolabında tam üç yıldır hiç giyilmeden duran Christina Stambolian imzalı askısız, mini siyah elbiseyi giydi. Vücudunu sımsıkı saran elbiseyi, turkuaz taşlı inci bir kolye ve yine damla şeklindeki inci küpelerle tamamladı. Diana ertesi gün bütün gazetelerin manşetlerindeydi. Yani Prens Charles'ın kendisini aldattığını açıkladığı o röportajı bile gölgede bıraktı bu görünümüyle. Basın Diana'nın bu siyah elbisesini "asil ve zarif bir intikam silahı" olarak tanımlamıştı. O siyah elbise o zamandan bu yana da "Diana'nın intikam kıyafeti" olarak biliniyor.

Diana söz konusu inci küpeleri zaman zaman taçlarıyla da takıyordu. Gelini Kate de bu inci küpeleri daha önce kullandı.

ÖLÜMÜNDEN 25 YIL SONRA GELİNİ ONUN UNVANINI ALDI

Diana'nın büyük oğlu William'ın eşi Kate Middleton da Kraliçe 2. Elizabeth için tören düzenlenen Westminister Hall'e giderken Diana'nın o elbiseyle birlikte taktığı inci küpeleri kullandı. Bu arada Kate Middleton'ın, Diana'nın ölümünden tam 25 yıl sonra onunla özdeşleşen Galler Prensesi unvanını taşıyan ilk kişi olduğunu da hatırlatalım.

BROŞU KRALİÇE'DEN

Bu arada Kate Middleton'ın törende selam gönderdiği tek kişi kayınvalidesi değildi. Kıyafetinin sol yanına yani kalbinin hemen üstüne Kraliçe'ye ait göz alıcı büyüklükte inci broşu da taktı.

KRALİÇE ZAMAN ZAMAN BU BROŞU TAKIYORDU

Kraliçe 2. Elizabeth bu broşu çeşitli zamanlarda kullanmıştı. Bunlar arasında en çok hatırlanan anlar 1999'de Seul'de yaşandı. Kraliçe bu iri inci broşu, sarı üzerine beyaz desenli elbisesinin üzerine takmıştı.

ONUN DA KÜPELERİ KRALİÇE'NİN HEDİYESİ

Törende Kraliçe'ye takılarıyla selam gönderen tek kişi Kate Middleton değildi. Kocası Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan diğer gelin Meghan Markle da siyahyar içindeki görünümünü inci ve elmas ile tasarlanan değerlik küpeleriyle tamamladı. Bu küpeler de Markle'a Kraliçe tarafından hediye edilmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle, törenden el ele ayrıldı.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, AFP, AP

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15/09/2022 15:06