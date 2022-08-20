Kate Middleton ve Roger Federer tenis maçı yapacak

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir yardım kuruluşuna bağış toplamak için İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer ile tenis maçı yapacak

41 yaşındaki efsane sporcunun katılacağı Laver Cup'tan bir gün önce yapılacak karşılaşmanın geliri, Action for Children (Çocuklar için Hareket) ve Middleton'ın başkanlığı yaptığı Lawn Tennis Association (Lawn Tenis Birliği) adlı organizasyonlara bağışlanacak.

BAĞIŞ TOPLAYACAKLAR

Yardıma muhtaç çocuklar için bağış toplayacak olan ikili, Londra’da birebir tenis maçı yapacak.

DÜŞES TAM BİR TENİS HAYRANI

Her yıl Wimbledon’a katılan ve maçları yakından izleyen Middleton’ın büyük bir tenis hayranı olduğu bilinen bir gerçek.

PRENS İLE MAÇ YAPTI

Düşesin en büyük oğlu Prens George ise Federer ile daha önce tenis oynamıştı. 2019 yılında Prens ile oynayan sporcu “Çok tatlı bir çocuk. Tenisi ve sporu sevmelerine bayıldım” demişti.

22 Eylül'de Londra'daki O2 Arena'da gerçekleşecek maçta, Avrupa ve Dünya Karması'nda yer alan ünlü tenisçiler de kortta boy gösterecek.

Uzun süren sakatlığının ardından tenise ilk kez Kate Middleton ile dönecek Federer, son olarak Temmuz 2021'de düzenlenen Wimbledon'da hayranlarının karşısına çıkmıştı.

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20/08/2022 14:07