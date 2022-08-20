Kate Middleton ve Roger Federer tenis maçı yapacak
İngiliz kraliyet ailesi üyesi Kate Middleton, ünlü İsviçreli tenis oyuncusu Roger Federer ile bir yardım kuruluşu için tenis oynayacak.
20/08/2022
Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir yardım kuruluşuna bağış toplamak için İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer ile tenis maçı yapacak
41 yaşındaki efsane sporcunun katılacağı Laver Cup'tan bir gün önce yapılacak karşılaşmanın geliri, Action for Children (Çocuklar için Hareket) ve Middleton'ın başkanlığı yaptığı Lawn Tennis Association (Lawn Tenis Birliği) adlı organizasyonlara bağışlanacak.
BAĞIŞ TOPLAYACAKLAR
Yardıma muhtaç çocuklar için bağış toplayacak olan ikili, Londra’da birebir tenis maçı yapacak.
DÜŞES TAM BİR TENİS HAYRANI
Her yıl Wimbledon’a katılan ve maçları yakından izleyen Middleton’ın büyük bir tenis hayranı olduğu bilinen bir gerçek.
PRENS İLE MAÇ YAPTI
Düşesin en büyük oğlu Prens George ise Federer ile daha önce tenis oynamıştı. 2019 yılında Prens ile oynayan sporcu “Çok tatlı bir çocuk. Tenisi ve sporu sevmelerine bayıldım” demişti.
22 Eylül'de Londra'daki O2 Arena'da gerçekleşecek maçta, Avrupa ve Dünya Karması'nda yer alan ünlü tenisçiler de kortta boy gösterecek.
Uzun süren sakatlığının ardından tenise ilk kez Kate Middleton ile dönecek Federer, son olarak Temmuz 2021'de düzenlenen Wimbledon'da hayranlarının karşısına çıkmıştı.