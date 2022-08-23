Kate ve çocukları bu kez şaşırttı

İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri, dünyanın en varlıklı insanları arasında... Hayatlarını sürdürebilmeleri için her tür imkana sahip hepsi. Üstelik her anlamda.Özel lüks otomobilleri, uçakları hatta Prens William'ın kendi kullandığı ve ailesiyle seyahat ettiği helikopter de buna dahil.

DEVİR ONLAR İÇİN DE EKONOMİ DEVRİ

Fakat görünüşe göre aile üyeleri de zaman zaman "kemer sıkıyor." Bunun son örneklerinden biri de Prens William'ın eşi Kate Middleton sergiledi.

UCUZ UÇUŞTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Taht için babası Prens Charles'ın ardından ikinci sırada olan Prens William'ın eşi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte ucuz bir havayolu şirketinin uçuşunda görüntülendi.

DADILARI DA EŞLİK ETTİ

İki küçük çocuğu Prenses Charlotte ve Prens Louis'yi yanına alan Kate Middleton, hafta sonu Kraliçe'yi ziyaret etmek için İskoçya'ya gitti. Inverness Havaalanı'nda görüntülenen Middleton'a çocuklarının dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo ile güvenlik görevlileri de eşlik etti.

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23/08/2022 13:59