Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunu ile Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkilerinin bağlantılı olmasını talep ettiği, ancak Almanya’nın bu talebi reddettiği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, “Hristodulidis’in ‘İstiyorum’u ve Almanya’nın ‘Nein’ı (Hayırı)” başlıklı haberinde Hristodulidis Hükümeti’nin AB üyesi 26 ülkeye, AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ilerleme sağlanmasının garanti altına alınması için müzakerelerin yeniden başlamasıyla bağlantılı olması önerisinde bulunduğunu; ancak başta Almanya olmak üzere Hollanda, İsveç ve İtalya’nın bu öneriyi reddettiğini yazdı.

Gazete, AB Genel İşler Konseyi Sonuç Bildirgesi taslağında “Türkiye'nin kendi yapıcı katılımı, çeşitli alanlardaki iş birliğinin ilerlemesinde etkili olacaktır” şeklinde ifade bulunduğunu yazdı. Haberde Hristodulidis’in, bu ifadenin “Türkiye’nin, Kıbrıs görüşmelerinin BM tarafından kabul edilen çerçevede yeniden başlatılması ve ilerleme kaydedilmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin her alanında yapıcı katılımı, çeşitli alanlardaki iş birliğinin ilerletilmesinde etkili olacaktır” şeklinde değiştirilmesini talep ettiği belirtildi.

Hristodulidis’in bu değişiklikle, AB-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması kisvesi altında olmasını hedeflediğini belirten gazete, Almanya’nın Sonuç Bildirgesi taslağındaki dengeleri altüst edeceği gerekçesiyle bu talebi doğrudan reddettiğini, İsveç ile İtalya’nın Almanya’yla hemfikir olduğunu, Hollanda’nın da Hristodulidis Hükümeti’nin bu önerisinin Nisan ayında oy birliğiyle yayınlanan kararlar çerçevesinin dışında olduğu gerekçesiyle öneriyi reddettiğini yazdı.

Gazete, bu gelişmenin ardından Güney Kıbrıs’ın, eğer talepleri yerine getirilmezse sonuç bildirgesindeki diğer ifadeleri veto edeceğini ima ettiğini; ancak geçmişteki benzer durumlarda izlediği tutum göz önünde bulundurularak, bu “tehdidin” ciddiye alınmadığını kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın bir kez daha, tüm yolların Almanya’ya çıktığını anladığı da ifade edildi.