Kathimerini: Mülteci meselesinde Alman dikeni

Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Hat konusundaki tavrı eleştirilerek, “Türkiye’ye hizmet eden tuhaf tezler ortaya konuyor" iddiasında bulunuldu.

Haftalık Katimerini gazetesinde yer alan yazıda, Avrupa Komisyonu’nun, mülteciler/göçmenler meselesinde “AB’nin deniz sınırları” ifadesinin kullanılması talebini reddederek, Almanya’nın da Avrupa Konseyi Hukuk Servisi’nden konsültasyon istemesi eleştirildi.

Haberi “Mülteci Meselesinde Alman Dikeni… Berlin-Türkiye Kalkanı, Yeşil Hat Hakkında Konsültasyon İstedi” başlığıyla veren gazete, İtalya, Güney Kıbrıs, İspanya, Yunanistan ve Malta’dan oluşan MED5’in, doğrudan AB’nin ‘deniz sınırı’ ifadesinin kullanılması talebinin komisyon tarafından reddedildiğini, bunun da MED5 üyeleri arasında tepki fırtınası kopardığını iddia etti.

Habere göre, komisyon, Avrupa Konseyi’nin yetkili grubunda, göçmen ve mültecilerin alet edilmesinin sadece kara sınırları üzerinden kanıtlanabileceği, deniz yollarında kaynağın kesin yöntemle belirlenemeyeceği görüşünü ortaya koydu.

Gazete, MED5’in talebini reddeden Avrupa Komisyonu birimlerinin, Komisyon Başkan Yardımcısı Yunan Komiser Margaritis Schinas’a bağlı birimler olduğuna dikkat çekerek, “Schinas’ın bu birimleri, aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu MED5’lerin istediği, karar metnine doğrudan deniz yoluyla araçsallaştırma ifadesinin yazılmasına kaşı çıkıyor. Schinas, Kıbrıs’ta Türkiye’den düzensiz mültecilerin araçsallaştırılıp araçsallaştırılmadığını sorgulamıştı” ifadesine yer verdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağın bu gazeteye “Komisyonun tezi kabul görürse, ön saflardaki bütün üye devletler denizden gelen mülteci akışı konusunda kınanacak” dediğine işaret edilen haberde, Avrupa tarafından kınanacaklar arasında Güney Kıbrıs’ın da olacağına işaret etti.

Avrupa Konseyi Hukuk Servisi’ndeki Alman temsilcinin Hukuk Servisi’ne, "Yeşil Hat’tın alet edilip edilmediğinin" konsülte edilmesi çağrısında bulunduğu kaydedilen haberde, Yeşil Hat hakkında “alet edilme" ifadesinin, Güney Kıbrıs’ın, Çekya tarafından masaya konulmuş revize tüzük taslağında elde etmeyi “başardığı” bir ifade olduğu hatırlatıldı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris, 2 Eylül’de Çekya tarafından sunulan revize karar taslağında yer alan “düzensiz mültecilerin Yeşil Hat aracılığıyla Türkiye tarafından alet edildiği" ifadesinin çıkarılmamasını istiyor. İlgili metnin 20’nci paragrafında “(Yeşil) Hat dış sınır olmasa da, devlet unsuru olmayan veya üçüncü ülkenin, üçüncü ülke vatandaşlarının hattı geçmeye cesaretlendirdiği veya kolaylaştırdığı bir durum ortaya çıkıyor” ifadesi yer alıyor.

Gazete, bu ifadenin, Türkiye’ye karşı olumsuz etkiler ortaya çıkaracağı gerekçesiyle Almanya’yı Hukuk Servisi görüşü talep etmeye yönlendirdiğini yazdı. Bu ifade ile Güney Kıbrıs’ın ilk kez, düzensiz mülteci akışıyla karşı karşıya bulunan ülkeler arasına eklendiğini, bunun da Rum yönetimini rahatlattığı kaydedildi.

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06/11/2022 14:05