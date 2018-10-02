Katil Kocaya müebbet!

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş müebbet hapse mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle gözünü kırpmadan hunharca öldüren katil koca sanık Özgür Okumuş müebbet hepse mahkum edildi

“Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan sanık Özgür Okumuş her 3 davadan da suçlu bulunup müebbet hapse mahkum edildi.