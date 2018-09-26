HABER KIBRIS

Katil Lord’a avukat atandı

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26/09/2018

Katil Lord’a avukat atandı

Kamalı Haber

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı'ya  mahkemenin direktifiyle avukat olarak Mehmet Kaptan Benzen atandı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun, huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına davayı yürüten Savcı Behrat Mavioğlu, hazır bulundu.   

Savcı Behrat Mavioğlu, en kısa sürede yeterli şahadeti aktarıp, davayı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etme niyeti olduğunu beyan edip, duruşma için davanın ertelenmesini talep etti. Dava, 2 Ekim’e ertelendi.

 

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TAGS: Katil Lord’a avukat atandı, haber, kıbrıs,
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