Katil ve tecavüzcü baba cezasında indirim istiyor

(Kamalı Haber)

Özoğlu Mustafa Diker’e tecavüz edip, kimseye söylememesi için döve döve öldüren mahkûm Erol Diker hem almış olduğu 40 yıllık hapis cezasını çok bularak hem de cinayeti planlı işlemediğine dair dosyaladığı istinaf Yagıtay Ceza Mahkemesi huzurunda dinlendi. Yargıtay Ceza, istinafı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

KKTC’de, 2013 yılında büyük infiale neden olan ve “küçük Mustafa cinayeti” diye bilinen cinayet olayından ötürü müebbet hapis cezasına çarptırılan baba Erol Diker, mahkeme kararını hatalı, cezasını da çok bularak Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

26/12/2019 17:05