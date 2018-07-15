Katilini bulana 10 bin Euro

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın Bautzen kenti yakınlarındaki bir gölde 10 Haziran’da ölü bir kurt bulundu. Berlin’deki bir doğal hayatı koruma enstitüsünde yapılan inceleme sonucunda, 1 yaşındaki dişi kurdun göğsünden vurularak öldürüldüğü, ardından bir iple karnına beton ağırlık bağlanarak göle atıldığı belirlendi. Kurtları Koruma Derneği Başkanı Brigitte Sommer, “Bu olay, canavar olanın kurt değil, insan olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.

5 YIL HAPİS

Alman yasalarına göre, yabani bir kurdu öldüren kişi binlerce Euro para cezasına, hatta belli durumlarda 5 yıla varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor. Almanya, 150 yıl boyunca topraklarında görülmeyen kurtları yeniden ülkeye kazandırabilmek için büyük mücadele vermişti. 2000 yılından itibaren de kurtlar tekrar Almanya topraklarında görülmeye başlanmıştı.